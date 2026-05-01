Sistemin faturası hekime kesiliyor

Aile sağlığı merkezlerinde (ASM) kullanılan Aşı Takip Sistemi’nde (ATS) yaşanan teknik aksaklıklar sağlık emekçilerini vurdu. Günlerdir süren arıza nedeniyle yapılan aşıların sisteme kaydedilemediğini belirten sağlık çalışanları, performanslarının eksik göründüğünü ve maaş kesintisi riskiyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Performansa dayalı ücretlendirme sistemi içinde çalışan ASM personeli, özellikle ay sonuna denk gelen güncellemeler ve mesai saatlerinde yapılan müdahaleler nedeniyle veri girişi yapamadıklarını söyledi.

SİSTEMDE GÖZÜKMÜYOR

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, BirGün'e yaptığı değerlendirmede yaşananların faturasının doğrudan sağlık emekçilerine kesildiğini söyledi. Mehlepçi, aile hekimliği sisteminde maaşların büyük bölümünün performansa bağlı olduğunu anımsatarak “Yaptığımız aşılar ATS üzerinden stoktan düşüyor ve performans sistemine işleniyor. Ancak sistem çalışmadığında, yaptığımız aşıları kaydedemiyoruz. Bu da sanki hiç işlem yapılmamış gibi görünmesine neden oluyor" dedi. Sağlık müdürlüklerinden “tekrar deneyin, sistem güncelleniyor” yanıtı aldıklarını belirten Mehlepçi, “Yoğun iş yükü içinde aynı işlemi defalarca yapmak zorunda kalıyoruz. Üstelik bu güncellemelerin ay sonunda yapılması, çalışanlardan ne kadar kopuk bir planlama yapıldığını gösteriyor” diye konuştu.

YÜK ASM'LERE YIKILIYOR

Sistemdeki aksaklıkların tüm yükünün ASM çalışanlarına bırakıldığını vurgulayan Mehlepçi, “Mesai saatlerinde yapılan her güncellemenin yükünü biz çekiyoruz. Sorun uzadıkça performans kesintisi ve ciddi maaş kaybı riski ortaya çıkıyor” değerlendirmesini yaptı. Sistem çalışmadığında yalnızca dijital değil, fiziki iş yükünün de arttığını belirten Mehlepçi, şunları söyledi: “Aşıyı yapıyorsunuz ama sisteme giremiyorsunuz. Bu durumda tutanak tutmak, evrak hazırlamak ve bunları hem dijital sistem üzerinden hem de fiziki olarak müdürlüklere ulaştırmak zorunda kalıyoruz. Mesai bitmeden evrak yetiştirme telaşı yaşıyoruz.”

Bazı ilçe sağlık müdürlüklerinin yalnızca fiziki evrak kabul ettiğini ifade eden Mehlepçi, bunun mevzuata aykırı olduğunu ve keyfi uygulamalara yol açtığını söyledi.

NEDEN DENETLENMİYOR?

Sağlık sisteminde kullanılan yazılımlara dikkat çeken Mehlepçi, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin soru işaretleri olduğunu dile getirdi ve ekledi: "Bazı ilçe sağlık müdürlükleri ise, açıkça mevzuata aykırı olmasına rağmen, bu evrakları yalnızca fiziki olarak almayı reddedebilmektedir. Burada hem bir hantallık hem de keyfî uygulamalar söz konusudur. Bu durum ayrıca ciddi bir iş yükü oluşturmaktadır. Üstelik bu belgeler kabul edilmezse, hekim, ebe ve hemşireler maaş kesintisiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumun neresi hakkaniyetlidir?Madem bu kadar ödeme yapılıyor, o hâlde bu işlerin düzgün ve zamanında yapılması gerekmiyor mu? Bizleri hastalarımızla karşı karşıya getiren ve en ufak aksaklıkta defalarca denetleyen müdürlükler, bu yazılım şirketlerini denetlemeyi bilmiyor mu, yoksa denetlemek istemiyor mu?"

BAYRAM ÖNCESİ KAYGI BÜYÜYOR

ASM çalışanları, performans sisteminin tatil günlerinde de sürmesi nedeniyle yaklaşan bayram öncesinde endişeli. Mehlepçi, “Bayram ay sonuna denk geliyor. Resmî tatil olsa da performans baskısı devam ediyor” dedi. Sağlık çalışanlarının aynı anda birden fazla dijital sistemi kullanmak zorunda kaldığını belirten Mehlepçi e-Nabız, MHRS, HYP, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS), SİNA (Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler), e-Reçete ve e-Rapor gibi uygulamaların iş yükünü artırdığını söyledi.