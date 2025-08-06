Sistemsizlik yangınları büyütüyor

Haber Merkezi

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi ile Kuzey Ormanları Savunması, ülkede temmuz ayında yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek bir açıklama yaptı.

Yangınların yüzde 99’unun insan kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada ‘‘Son 88 yılda toplam 1.9 milyon hektar orman alanı yangınlarla yok olmuştur. Sistemsizlik yangını büyütüyor. Liyakate dayalı, bütünleşik yangın yönetim sistemi şart. Sorunu iklim değişikliği ve rüzgârın yön değiştirmesi masalına bırakmadan asıl sorumlular acilen istifa etmeli" denildi.