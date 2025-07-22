Sit alanı turizm bölgesi oldu

Ada Sude ATAK

Adana-Mersin Çevre Düzeni Planı’nda 3 yıl önce ‘rezerv yapı alanı’ olarak işaretlenen Erdemli ilçesi Tırtar’daki (Kumkuyu) 298 bin metrekarelik alanın bakanlık tarafından turizm bölgesine dönüştürülmesi kararı tepki çekti. Arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde bulunan bölge için Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin itirazda bulunacağı öğrenildi.

Mersin İli Erdemli İlçesi Tırtar Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 298 bin metrekarelik alan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında ‘Rezerv Yapı Alanı’ ilan edildi. 2023 yılında söz konusu imar planı değişikliklerinin askıya çıkarılmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi değişikliklere itiraz etti ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü itirazın uygun bulunmadığı ve plan değişikliklerinin kesinleştiğini bildirdi.

YARGI SÜRECİNDEYDİ

Bunun üzerine belediye imar planlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı ancak Adana Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verdi. Davanın istinafta yargı süreci devam ederken rezerv alanı ile ilgili kararı bu yıl 20 Haziran’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre düzeni planı değişikliği teklifini onaylayarak askıya çıkardı. Ardından 14 Temmuz’da ise aynı yerin turizm bölgesine dönüştürülmesi kararı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı. Yaşanan son sürece dair BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi “Yargı süreci devam eden alana ilişkin 20.06.2025 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği teklifi onaylandığı ve askıya çıkarıldığı tespit edilmiş olup söz konusu dosyaya ilişkin oluşturacağımız itirazlar için çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKIDA

Turizm bölgesine ilişkin karar 30 gün süreyle kentteki Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı. İlan duyurusunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan düzenlemeye ilişkin özetle şu ifadelere yer verildi:

‘Tescillenen plan değişikliğine konu alan sınırları içerisinde yer alan, Hazineye ait 298 bin 552,65 metrelik rezerv yapı alan, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak sosyal, kültürel ve altyapı hizmetlerinin yeterli düzeyde sağlanması gibi ‘amaçlarla’ söz konusu alanın ‘Turizm bölgesi’ olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır."