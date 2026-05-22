Sit alanına türbin dikecek

İlayda SORKU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Reis Enerji tarafından Kırklareli Vize’ye bağlı Akpınar, Okçular ve Evrenli köyleri mevkiinde yapılması planlanan rüzgar enerji santralı (RES) projesine onay verdi. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verilen Saray Rüzgar Enerji Santralı (RES) ve Elektrik Depolama Tesisi projesiyle toplam 890 hektarlık orman alanı enerji yatırımına açıldı.

Proje kapsamında 9 rüzgar türbini kurulacak. Şirketin dosyasına göre santralın yıllık elektrik üretim hedefi 259 milyon 200 bin kilovatsaat oldu. Proje sürecinde kamu kurumlarının uyarıları sonrası türbin sayısı 13’ten 9’a düşürüldü ancak proje tamamen durdurulmadı.

Bakanlığın onay verdiği proje alanının tamamı orman arazileri üzerinde bulunuyor. Dosyada ağaç kesimi yapılacağı belirtilmesine rağmen kaç ağacın kesileceğine dair herhangi bir bilgi yer almadı. Proje sahası aynı zamanda yeraltı suları besleme alanı ve Ergene Havzası sınırları içinde kaldı.

Santral sahasında iki ayrı birinci derece arkeolojik sit alanının bulunduğu da proje dosyasına girdi. Bunlardan biri Kurttepe Çöplüküstü Mevkii Tümülüsü, diğeri ise Okçular Kesmekayalar Mevkii Su Kemeri Kalıntısı oldu.

TALAN ANTALYA’DAN RİZE’YE

Şirketin sahibi olan Samsun merkezli Reis Holding’in kurucusu Fevzi Reis, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğiyle biliniyor. Reis, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde “Bir Erdoğan daha gelmez” sözleriyle destek açıklaması yapmış, aynı dönemde şirketin yürüttüğü Dereköy HES projesi için Cumhurbaşkanlığı kararıyla 700 bin metrekareyi aşan tarım arazileri hakkında acele kamulaştırma kararı çıkarılmıştı.

Ardından koruma altındaki Rize İkizdere Vadisi’nde HES projesi başlatarak adını duyuran şirket, Tokat ile Yozgat sınırlarında yürüttüğü HES projesini de yargı süreçleri devam ederken tamamlanmıştı. Köylülerin açtığı davalarda bilirkişi heyeti Çekerek Irmağı Vadisi’nin adeta beton kanala dönüştüğünü, doğal yaşamın tahrip edildiğini ve tarım alanlarının ikiye bölündüğünü kaydetmişti. Son olarak Antalya’da planladığı GES için yayımlanan acele kamulaştırma kararları ile gündeme gelen şirketin projesi için alınan ve yaklaşık 70 dönümlük nar-zeytin bahçesini kapsayan kamulaştırma kararına karşı da köylüler hukuki süreç başlatmıştı.