SİT alanında ağaç katliamı

Haber Merkezi

Muğla’nın Akyaka Mahallesi’nde bulunan ve 1. Derece Doğal Sit statüsündeki Akyaka Orman Kampı girişine asılan “Kesim Alanı” pankartı ve “Girilmez” uyarıları tepkilere neden oldu. Yaklaşık 35-40 sağlıklı ağacın ‘yıkılma tehlikesi var’ gerekçesiyle işaretlendiğini ancak bu ağaçların hiçbirinde çürüme, gövde kırılması veya devrilme riski bulunmadığı kaydedildi.

Alanda inceleme yapan yaşam savunucuları, kesim işaretlerinin tamamen turizm kapasitesini artırmaya dönük olduğunu savundu. Çevreciler ve yerel halk “Bu ağaçların hepsi canlı, yeşil ve sağlıklı. Hiçbir bilimsel rapor, hiçbir zorunluluk yok. Kesim bahaneyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İhale yapılıyor, ağaçlar işaretleniyor ama resmi bir karar ortada yok” diyerek tepki gösterdi.