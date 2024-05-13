Sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Samsun’da sit alanında define aramak için kaçak olarak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesindeki Akalan Kalesi sit alanı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalan Kalesi sit alanı bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda B.K., S.K., M.E., A.U. ve O.T. isimli şahıslar, kaçak kaçı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahıslarla birlikte kazıda kullanılan 1 adet define arama dedektörü, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet demir levye ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.