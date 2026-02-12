Sit alanlarında HES yapımının önüne açan yönetmelik hakkında yürütmeyi durdurma kararı

TMMOB tarafından Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te 10/5/2025 tarih 32896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile yapılan düzenlemelerin iptali istemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına karşı açılan davada, Danıştay Dairesince koruma ilke ve kurallarına aykırı bir kısım ibarelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Daire kararında “nitelikli doğal koruma alanlarının korunmasında, balık yetiştiriciliğinden daha fazla kamu menfaatinin bulunduğu” vurgulanarak Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin ''ile sulama amaçlı göletlerde olmak ve üretim kapasitesi 30 ton/yıl değerini aşmamak kaydıyla kültür balıkçılığı faaliyetlerinin,'' ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Kararın devamında nitelikli doğal koruma alanlarında yapılması öngörülen HES ve RES’lerin bu alanlarda geri dönüşü olmayan şekilde tahribata yol açacağı belirtilerek Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin ''Mevcut baraj veya isale hatları üzerinde kurulacak olan hidroelektrik santralleri, türbin sayısı 20 adete ve kurulu gücü 50 MW'e kadar olan rüzgar enerji santralleri'' ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Dava konusu Yönetmeliğin nitelikli doğal koruma alanlarının düzenlendiği 8. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan 'karayolu ve demiryolu', 'açık otopark', 've seyrüsefer hizmet sağlayıcılarına yönelik zorunlu altyapı tesislerinin' ibarelerinde, aynı maddenin h bendinin ''kurulu gücü 10 MWm’e kadar olan güneş enerji santrallerinin” ibareleri ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarının düzenlendiği 9. maddesinin birinci fıkrasındaki ''rüzgar ve güneş enerji santrallerine, mevcut baraj veya isale hatları üzerinde kurulacak olan hidroelektrik enerji santrallerine, turizme'' ibareleri bakımından ise yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verildi.