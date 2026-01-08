Site aidatı artışına sınır geliyor: Yeniden değerleme oranı kadar olabilecek

Site aidatlarında fahiş artışlara ilişkin düzenlemede sona gelindi. Meclis'e sunulması beklenen teklife göre, yıllık artış yeniden değerleme oranı kadar olabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyla ilgili mevzuat hazırlığında sona geldi. Düzenlemenin kısa sürede teklif haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Düzenlemeye göre, site yöneticileri yılbaşında aidatlarda yalnızca yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek.

NTV'nin haberine göre; yeni tutarın kesinleşmesinde 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.

Site sakinlerinin yaptığı toplantıda yüzde 50+1 çoğunluğu aranacak. Bu katılım sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu kararı verecek.

Mevcut durumda sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kuruluna verilmiş olsa da aidat miktarının belirlenmesine ilişkin bir sınırlama bulunmuyordu.

Belirlenen aidat bedeli site sakinlerine tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde yazılı itiraz yapılmazsa kesinleşiyordu.

SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DENETİM

Düzenlemeyle site yönetim şirketleri de denetim altına alınacak. İş süreçleri yeniden tanımlanacak.

Şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek ve kayıt altına alınacak.

Temsilciler, tesis yöneticileri ve denetçilerin periyodik eğitimlere katılması zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından yetkilendirilecek denetçiler ise şirketleri ve sundukları hizmetleri yılda en az bir kez denetleyecek.