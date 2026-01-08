Site aidatları için kritik düzenleme yolda

Site aidatlarında yüksek artışları engelleme hedefiyle hazırlanan düzenlemede sona gelindi.

NTV’nin aktardığına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyla ilgili mevzuat hazırlığında son aşamada. Düzenlemenin kısa sürede teklif haline getirilerek kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.

Teklif onaylanırsa, site yöneticileri yılbaşında aidatlarda yalnızca yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek.

Yeni tutarın kesinleşmesi için 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.

50+1 ÇOĞUNLUK ARANACAK

Site sakinlerinin yaptığı toplantıda yüzde 50+1 çoğunluğu şart olacak. Bu katılım sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu tarafından karar alınacak.

Mevcut durumda sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kuruluna verilmiş olsa da aidat miktarının belirlenmesine ilişkin bir sınırlama bulunmuyordu.

Belirlenen aidat bedeli site sakinlerine tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde yazılı itiraz yapılmazsa kesinleşiyordu.

SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DENETİM

Düzenlemeyle site yönetim şirketleri de sıkı denetim altına alınması planlanıyor. İş süreçleri yeniden tanımlanacak.

Şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek ve kayıt altına alınacak.

Temsilciler, tesis yöneticileri ve denetçilerin periyodik eğitimlere katılması zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından yetkilendirilecek denetçiler ise şirketleri ve sundukları hizmetleri yılda en az bir kez denetleyecek.