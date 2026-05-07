Site aidatlarına sınırlama getiren kanun teklifi yasalaştı

Fahiş aidatlara yönelik düzenlemeleri ön gören kanun teklifi TBMM Genel Kurulundan geçti. Site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren yeni kanun teklifiyle birlikte site yönetimlerine denetim gelecek.

TBMM Genel Kurulunda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, Tapu Kanununda değişiklik yapılıyor. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşlarınca düzenlenen değerleme raporlarının; kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve diğer finans kuruluşlarınca raporun düzenlendiği tarihte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda ve bedelsiz olarak gönderilmesi zorunlu olacak. Verilerin gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

SOSYAL KONUT PROJELERİNE VERGİ İSTİSNASI

Damga Vergisi Kanununa eklenen hükümle, TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut ihalelerinde alınan kararlar ve düzenlenen sözleşmeler damga vergisinden istisna tutulacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 3 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

YETKİ KAT MALİKLERİ KURULUNA VERİLİYOR

Kanunla, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yöneticinin görevlerini düzenleyen hükmünde değişikliğe gidildi. Buna göre yöneticiler; anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işlerinden ve işletme giderlerinden sorumlu olacak.

Düzenlemeyle yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilerek keyfi aidat belirlenmesinin önüne geçiliyor. Aidat artırma yetkisi doğrudan kat malikleri kuruluna veriliyor.

İşletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanacak. Eğer kabul edilmiş bir proje yoksa, yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu proje kat maliklerine imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilecek. Mevcut bir proje varsa, yeni bedel bir önceki yılın yeniden değerleme oranından fazla olmamak kaydıyla belirlenip kurula sunulacak.

Yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin (üçte iki) oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili hükümler de yine aynı çoğunlukla değiştirilebilecek.

Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklikle, inşaatı tamamlayarak etaplar halinde yeniden inşaata başlayan yapı kooperatifleri, yaptıkları ve yapmayı planladıkları tüm inşaatlar tamamlanmadan iş yeri ve konutları ortaklarına tahsis etmiş olsalar dahi tahsis edilen gayrimenkullerin tapusunun devrini yapamayacak.