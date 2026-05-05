Site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'de

TBMM Genel Kurulunda, site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, kanun teklifinin içinde çok sayıda tezat barındırdığını savundu.

Kanun teklifinin içerik olarak vasatın altında olduğunu ve çok fazla sorunlu hükmü bulunduğunu ileri süren Çalışkan, teklifin maddelerinin tek taraflı yazıldığını, mağdur vatandaşların gözüyle bakılmadığını iddia etti.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, kanun teklifinin ekonomik programın iflas etmesi nedeniyle ele alındığını öne sürerek gerçek sebebi konuşmadan bu düzenlemeyi konuşmanın bir anlamı olmadığını söyledi.

İstihdam kaybı yaşandığını anlatan Dalgın, "Nitekim, 3,3 milyon vatandaşımız artık iş aramaktan yıldığı için atıl iş gücüne geçmiş durumda. 3,3 milyon insanın umudunu, gelecek hedefini ortadan kaybetmiş bir programla karşı karşıyayız. Sanayi üretimi, sanayi istihdamı 4 yıl önceyle, tarım da 5 yıl önceyle aynı seviyede. Bunu söyleyince tabii hemen "savaş var kardeşim" diye bir cevap geliyor. Bütün bu veriler savaş öncesine ait, yani mazotun 20 liradan 58 liraya çıkması savaş öncesine ait. Tarımın, sanayinin 4 yıldır yerinde sayması savaş öncesine ait. Yani başarısızlık gemisi bahaneler denizinde yüzmüyor, yüzemiyor" sözlerini sarf etti.

"ÇİMENTONUN ANALİZ EDİLMESİ BETON FİRMALARININ KENDİ İMKANLARIYLA MÜMKÜN OLMAMAKTA"

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, bu teklifle Türkiye'deki deprem güvenliği, binaların yangın güvenliği, zemin etüt ve analiz çalışmaları, site yönetimine dönük düzenlemeler, kat mülkiyeti kanunu, imar kanunundaki düzenlemeler ile binaların yapımı aşamasındaki sorumlulukların dağıtılması ve gerekli yaptırımların uygulanması gibi birçok konunun ele alındığını söyledi.

Depreme yönelik tedbirlere işaret eden Şanlıtürk, "Eldeki mevcut konutlarımızın da depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu değişikliklerle, inşallah, inşaat sektörümüze bir düzen gelerek daha dayanıklı, daha sağlam binaların yapılması temin edilecektir." dedi.

Şanlıtürk, teklifte kaçak yapılara beton verilmesi durumunda 500 bin lira idari para cezası kesilmesinin hüküm altına alındığını belirterek, beton tedariki yapan firmalara karot numunesinin gerekli standartları sağlamaması durumunda yine 500 bin lira idari para cezası verileceğini ifade etti.

Teklifte betonun ana unsuru olan çimentodan hiç bahsedilmediğini belirten Şanlıtürk, "Çimentonun analiz edilmesi beton firmalarının kendi imkanlarıyla mümkün olmamaktadır. Fabrikadan düşük kalite gelen çimento ile üretilen betonun tüm sorumluluğu beton santraline bırakılmıştır. Bunun için de ayrıca bir düzenleme yapılmalıdır. Ülkemizde özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çimento, fahiş fiyattan satılmaktadır. Çimento firmaları kendi aralarında anlaşarak, ticarete aykırı bir şekilde birbirlerine bölge boşaltarak kendi aralarında belirlemiş oldukları fiyatının altında çimento satmamaktadır. Bu konu için de bir an önce önlem alınmalıdır." diye konuştu.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, teklif hazırlanırken jeoloji mühendisleri ve ilgili uzmanların dahil edilmediğini savunarak, bu durumu eleştirdi.

Jeoloji Mühendisleri Odasının bu düzenlemelere karşı itirazlarda bulunduğunu aktaran Parlak, itirazların dinlenmediğini söyledi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, görüşülen kanun teklifinin hem yerel demokrasi hem de mülkiyet hakları açısından büyük tehditler içerdiğini öne sürdü.

Kanun teklifi ile yetkinin yerelden alınarak merkezde toplanacağını, denetim adı altında siyasi vesayet kurulacağını iddia eden Torun, kamu yararı adı altında kamu taşınmazları üzerinde olağanüstü yetkiler oluşturulacağını da ileri sürdü.

"TEKLİFİMİZ, SOSYAL DEVLET İLKESİNİ GÜÇLENDİREN ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

Şahsı adına söz alan teklifin ilk imza sahiplerinden AKP Ardahan Milletvekili Kaan Koç, görüşülen kanun teklifinin kamuoyunda ihtiyaç duyulan bazı yapısal iyileştirmeleri hayata geçireceğini, kamu hizmetlerini daha hızlı ve etkin hale getirmeyi amaçlayan önemli bir düzenleme olduğunu söyledi.

Teklifle taşınmaz yönetiminde veri temelli dijital ve bütünleşik yapı güçlendirileceğini, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasının hedeflendiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Sosyal konut politikaları açısından da önemli adımlar atmaktayız. TOKİ için yürütülen süreçlerin hızlandırılması, bürokratik yüklerin azaltılması ve üretim kapasitesinin arttırılması, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için önemli bir kolaylık sağlayacaktır. Afet sonrası yeniden inşa süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi hem devletimizin müdahale kapasitesini artıracak hem de vatandaşlarımızın hayatlarını daha hızlı şekilde yeniden kurmalarına katkı sağlayacaktır. Bu yönüyle teklifimiz, sosyal devlet ilkesini güçlendiren önemli bir adımdır."

Koç, avans toplama, keyfi aidat artışı gibi site yönetimlerinin elindeki sınırsız yetkinin, kat maliklerinin mağduriyetine yol açtığına dikkati çekerek, "Teklifle bu yetkinin Kat Malikleri Kurulunca belirlenmesi ve onaylanmasını, yönetim süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesini, harcamalarda hesap verilebilirliğin artırılmasını, kat maliklerinin haklarının daha güçlü şekilde korunmasını amaçlamaktayız" diye konuştu.

Genel Kurulda, teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bingöl, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.