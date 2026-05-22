Site aidatlarında yeni dönem: Fiyat belirleme yetkisi site sakinlerine geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site aidatlarına yönelik düzenlemelerden ilkinin Resmî Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle site yönetimlerinin keyfi aidat belirlemesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, fiyat belirleme yetkisi kat maliklerine devredildi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse o adımları atıyoruz. Site aidatlarına yönelik düzenlemelerimizden ilki Resmi Gazete'de yayımlandı" dedi.

KEYFİ AİDAT BELİRLENEMEYECEK

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, yeni düzenlemeyle site yönetimlerinin aidat tutarı başta olmak üzere keyfi harcamalar ve şeffaflıktan uzak harcama kalemleri belirlemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Düzenleme kapsamında, site yönetiminin sene başında ya da çoğunluk tarafından karar alınamaması durumunda site aidatlarına yalnızca devletin belirlediği Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapılabilecek.

YENİ TUTAR İÇİN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANACAK

Yeni aidat tutarının kesinleşmesi için 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak. İlk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu aranacak.

Bu katılım oranı sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek. Böylece son aidat tutarını site yöneticileri değil, kat malikleri kurulu üyeleri belirlemiş olacak.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 3'TE 2 ÇOĞUNLUK

Düzenlemeyle toplu yapılardaki yönetim planlarının değiştirilmesine ilişkin çoğunluk şartı da yeniden düzenlendi. Kat malikleri adına temsilciler kurulunda aranan 5'te 4 çoğunluk koşulu, 3'te 2 olarak belirlendi.

Bakan Kurum, düzenlemeyle ilgili, "Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.