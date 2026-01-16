Site aidatlarında yeni dönem: Teklif komisyonda kabul edildi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifiyle site aidatlarında yeni döneme yaklaşılıyor.

Yüksek site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklife ilişkin konuşan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, "Önemli bir çalışma yaptık. Uzun süredir çalıştığımız, farklı kanunları ilgilendiren bir çalışmayı hayata geçiyoruz" diye konuştu.

Yapı stokunun güçlendirilmesine değinen Karaismailoğlu, "6 Şubat depremleri çok büyük bir ders oldu. İnşallah bu acı dersi bir daha yaşamamak için önemli tedbirler alıyoruz. Daha önce yapılarımızın güçlendirilmesi, yenilenmesiyle ilgili kolaylaştırıcı kanunları hayata geçirmiştik. Yine güncel gelişmelere göre yeniden hazırladığımız kanun metnimiz komisyondan geçti. İnşallah kısa zamanda Genel Kurulun gündemine gelecek" ifadelerini kullandı.

İŞLETMELERİN YANGIN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Kanun teklifiyle Tapu Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacağını, kooperatiflerle ilgili sorunların ortadan kaldırılmasına ilişkin düzenlemelerin hayata geçirileceğini anlatan Karaismailoğlu, binaların ve işletmelerin yangın yönetmeliğine ilişkin de düzenlemenin gerçekleştirileceğini kaydetti.

"SİTE AİDATLARINDA ASTRONOMİK RAKAMLAR VARDI"

Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Site aidatlarıyla ilgili sitede oturanların bilgisi olmadan aidat artışları oluyordu ve hakikaten site aidatlarında astronomik rakamlar vardı. Site aidatı, o sitede yapılan masrafların toplamıyla alakalı bir şey. Bundan sonra siteyle alakalı masrafların ve çalışmaların dökümünü site sakinleri kabul ettikten sonra aidatlara zam gelebilecek veya site aidatlarıyla ilgili ödemeler yapılacak. O yüzden artık site aidatlarının gerekçesinin iyi anlatılması ve bunların güncel bir şekilde toparlanarak sitede oturanların olurları alınmadıktan sonra aidatlara zam yapamayacaklar. İnşallah bundan sonra bu tür sıkıntıların ve şikayetlerin oldukça azalacağını tahmin ediyorum."