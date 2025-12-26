Site aidatlarında yeni dönem: Yasal düzenleme geliyor

TBMM'ye ilerleyen günlerde sunulması beklenen kanun teklifiyle, fahiş site aidatlarıyla ilgili yasal düzenlemeye gidilecek.

AKP, fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifi hazırladı.

Yeni yılda TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan kanun teklifi ile fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenleme yapılacak.

TEKLİFLER KAT MALİKLERİNİN ONAYINA SUNULACAK

Teklife göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak.

Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Düzenlemeyle "aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi" amaçlanıyor.

BAZI HAK SAHİPLERİNE SÜRE VERİLECEK

Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek.