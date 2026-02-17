Site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındı: 11 kişi adliyede

İstanbul'da site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı'nda bulunan sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındakiler, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Şüphelilerin olaydan yaklaşık 4 dört gün önce lüks bir otomobille siteye 2 defa giriş yaparak keşif yaptıkları, daha sonra bir site sakininin binaya giriş yapmasıyla açılan bariyerden hızlıca otomobille içeriye girerek hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Olayda kullanılan araçların plakasının sahte olduğu tespit edildi.

YAŞADIKLARI SİTENİN KAMERA KAYITLARINI SİLDİLER İDDİASI

Ekipler, olayla bağlantısı olduğunu değerlendirilen şüpheli K.K.'nın gözaltına alınmasının ardından yaşadığı sitenin de güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şüpheliye ait giriş-çıkış görüntülerinin silindiği anlaşıldı.

Aralarında site yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 şüphelinin bu kayıtları sildiği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Evinde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar çıkan şüpheli K.K, emniyetteki ifadesinde, tekstil işi yaptığını, paraların bir kısmının ticaretten, bir kısmını da ev satışıyla eşinin altınlarını bozdurması sonucu elde ettiğini beyan etti.

Gözaltındaki şüphelilerden R.S. (34) ise "Çuval paylaştıklarını gördüm, ama para olduğunu bilmiyordum. Ben para almadım" şeklinde ifade verdi.

Şüphelilerin tamamı emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti.

BİLAL DURMAZ'IN "MAĞDUR" SIFATIYLA ALINAN İFADESİ

Mağdur Bilal Durmaz ise çalınan parasının kaynağına ilişkin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince olay günü alınan ifadesinde, "Ailem hakkında devam eden soruşturma (kara para aklama) dosyası kapsamında bankaların uyum mevzuatı kapsamında yürüttüğü çalışma sebebi ile hesap açılışlarında ve mevcut hesaplarda yapılan işlemlere getirdikleri kısıtlama sebebi ile yeni hesap açılışı, nakit para çekimi, eft-havale işlemleri yapamadığım için bankalarla hiçbir şekilde çalışmam mümkün olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Durmaz, "2025 yılı kasım ayında Büyükçekmece'de yaklaşık değeri 1,5 milyon dolar olan evimin satışından elde ettiğim para da bu miktarın içerisindedir. Ayrıca bir firmayla 2025 yılının 3. ayından itibaren yaptığımız parite işlemlerinden elde edilen 21,5 milyon avro karşılığı dolar da hırsızlığa konu paranın içerisindeydi. Bahse konu 21,5 milyon avro karşılığı 25,5 milyon dolar para aynı firmaya aittir. Bahse konu firma ithalat ve ihracat işlemleri yapmaktadır" şeklinde beyanda bulundu.

"EVDE TUTAMAMAMIN SEBEBİ DE TAŞINMA SÜRECİ"

Tutarlar toplandığında 30 milyon dolar elde edildiğini kaydeden Durmaz, "Mestur Döviz ünvanlı firmamda parayı tutamamamın sebebi kısa süre önce dükkanımı taşımam ve yeni dükkanımda tadilat işlemleri olmasıydı. İnşaat işleri olduğu için güvenli bulmadım, evde tutamamamın sebebi de taşınma sürecinde olmamdır. Sitemize kurye dahi giremezdi bu nedenle araçlarımın bulunduğu yeri çok güvenli buldum" diyerek ifade verdi.