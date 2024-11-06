Site yönetimlerine yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, yurttaşlardan gelen talepler doğrultusunda apartman ve site yönetimlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırlığında.

Yapılacak düzenlemeyle, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak güncellemeler çerçevesinde, apartman ve site yönetim hizmeti sunan firmalara yetki belgesi zorunluluğu getirilecek ve bu firmalar Bakanlık denetimine tabi tutulacak. Kurallara uymayan firmalar için faaliyet yasaklamaya kadar varan yaptırımlar devreye girecek.

MEVZUAT TASLAĞI HAZIRLANIYOR

Yeni yönetmelik taslağı, apartman ve site yönetimi hizmetlerinin standardını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda firmaların niteliklerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınması gibi konularda ayrıntılı düzenlemeler yapılacak. Tesis yönetim şirketlerinde görev yapan personelin eğitim düzeyi ve yeterlilikleri de denetim altına alınacak.

ŞEFFAFLIK VE BİLGİ AKIŞI ZORUNLULUĞU

Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemeler kapsamında, tesis yönetim şirketleri mali ve idari şeffaflık sağlayarak kat maliklerine düzenli bilgi sunmakla yükümlü olacak. Tesislerin büyüklüğüne göre sınıflandırılması ve buna göre hizmet verilmesi öngörülüyor. Eğitimli ve yeterliliği onaylanmış personel ile hizmet sunacak şirketlerin, yurttaşlara şeffaf bir hizmet sunması zorunlu hale getirilecek.

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIMLAR GELİYOR

Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerde, belirlenen kurallara uymayan şirketlere farklı düzeylerde yaptırımlar uygulanacak. Faaliyet yasaklamaya kadar varabilen bu yaptırımlar sayesinde, tesis yönetimi alanında kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunulması amaçlanıyor. Taslak mevzuat, son şeklinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunuldu.