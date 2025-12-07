Sitelerde aidat göçü: İstanbul'da 117 bin kişi taşınmak zorunda kaldı

Son yıllarda aile bütçelerini zorlayan giderlerden biri de aidatlar oldu. Bazı lüks sitelerin aidatları kira fiyatlarını geçti.

2025’te yalnızca İstanbul’da 117 binden fazla taşınma gerçekleşti, yüksek aidatların ülke genelinde ise 250 bin ailenin taşınmasına neden olduğu tahmin ediliyor.

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre; aidatlara yapılan yüksek zamlar, özellikle büyükşehirlerde bütçeleri ciddi şekilde zorlamaya başladı. İstanbul ve Muğla başta olmak üzere birçok kentte aidatların kira fiyatlarına yaklaşması, vatandaşları “aidat göçü”ne yöneltti. Artık ev satın alırken ya da kiralarken aidat tutarı belirleyici hale gelirken, yüksek aidatlı sitelerden daha uygun yerlere taşınma eğilimi dikkat çekiyor. Maaş artışlarının enflasyon oranında kalmasına karşın kira ve aidatların aynı dönemde 2 ila 3 kat yükselmesi, hane bütçelerinde ciddi bir yük oluşturdu. 2025 Veri Analizi’ne göre aidat rekorları Muğla’da kırılırken, İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde aidatların 10 bin TL’yi aştığı bildirildi.

TÜİK ise sadece 2025 yılında İstanbul’da 117 bini aşkın taşınma gerçekleştiğini, bunun ekonomik nedenli yer değişimlerinin arttığını gösterdiğini açıkladı.

Bu yıl içinde metropollerden yüksek aidatlar nedeniyle göç eden aile sayısının 250 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

İCRA TAKİPLERİ ARTABİLİR

Aidatların ödenmemesi durumunda ortaya çıkabilecek hukuki risklere dikkat çeken Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Başkanı Avukat İbrahim Güllü, artış oranlarının enflasyonun oldukça üzerinde olduğunu söyledi. “Aidatlardan hem mülk sahibi hem de kiracı sorumlu” diyen Güllü, kiraların ve giderlerin yükseldiği bu dönemde bazı ev sahiplerinin ödenmeyen aidatları tahliye gerekçesi hâline getirebildiğini belirtti. Aidat artışlarının yüzde 75-100’lere ulaşmasının birçok kişinin ödeme güçlüğü yaşayacağı anlamına geldiğini belirten Güllü, önümüzdeki dönemde aidatlardan kaynaklanan icra takiplerinin artabileceği uyarısında bulundu.

OCAK AYI İTİBARIYLA AİDATLARDA YÜZDE 40 ARTIŞ BEKLENİYOR

Fahiş aidatların temel nedenlerinden birinin amatör yönetimler olduğunu söyleyen Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, sitelerin profesyonel ekiplerle yönetilmesi gerektiğini dile getirdi. Sandalcı, yönetim toplantılarına katılmayan kat maliklerinin, sunulan işletme projelerinin otomatik olarak kabul edilmesi nedeniyle istemedikleri yüksek aidatlarla karşılaşabildiklerini ifade etti. Sitelerde giderlerin yüzde 70’inin personel maliyetlerinden oluştuğunu belirten Sandalcı, ocak ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 40 civarında aidat artışı öngördüklerini, bunun üzerindeki artışların ise “fahiş” olarak değerlendirileceğini söyledi.

Meclis’e sunulan Tesis Yönetim Yasası’nın yılbaşından sonra onaylanması halinde profesyonel yönetim şirketlerinin lisanslanacağını, her yıl zorunlu denetim yapılacağını ve gerektiğinde lisans iptalinin gündeme geleceğini de aktardı.