Sittinsene ne demek? Sittinsene kelimesinin TDK Sözlük anlamı, kökeni ve kullanımı

Türkçede köklü bir geçmişe sahip olan kelimeler, dilimizin zenginliğini yansıtır. "Sittinsene" de bu kelimelerden biridir. Özellikle edebi eserlerde, eski metinlerde ve halk arasında kullanılan bu kelime, modern dilde sıkça karşılaşılmasa da anlamı ve kullanımı merak edilir. "Sittinsene ne demek" veya "Sittinsene nasıl kullanılır" gibi sorular, bu konuda bilgi arayanların sıkça sorduğu sorular arasında yer alır.

SİTTİNSENE TDK SÖZLÜK ANLAMI

Sittinsene, TDK Sözlük'te "çok uzun zaman" anlamına gelir.

SİTTİNSENE KELİMESİNİN KÖKENİ

Sittinsene, Osmanlı Türkçesinden günümüze ulaşmış bir deyimdir. Arapça kökenli "sittin" kelimesi, "altmış" anlamına gelir. "Sittinsene" ise "altmış yıl" anlamına gelen bir ifadedir. Ancak bu kelime, Türkçede genellikle mecazi bir anlam taşır ve "çok uzun zaman" ya da "çok eski zamanlar" gibi bir anlamda kullanılır.

SİTTİNSENE'NİN GÜNLÜK HAYATTAKİ ANLAMI

Bir olayın çok uzun zamandır gerçekleşmediğini belirtmek için:

"Bu köyü sittinsenedir ziyaret etmiyorum."

"Bu köyü sittinsenedir ziyaret etmiyorum." Bir işin ne kadar eski olduğunu ifade etmek için:

"Bu saat sittinsenedir çalışmıyor."

SİTTİNSENE'NİN KULLANILDIĞI YERLER

"Sittinsene" kelimesi, eski Türkçe edebi eserlerde sıkça karşımıza çıkar. Özellikle divan edebiyatında veya eski halk hikayelerinde bu kelimeye rastlanır. Günümüzde ise halk arasında esprili bir şekilde kullanılabilir.

Edebi Kullanımlar: "Sittinsenedir bu dağın zirvesine kimse çıkmamıştır.""Aşk için sittinsene bekleyen bir yürek gerek."

"Sittinsenedir bu dağın zirvesine kimse çıkmamıştır.""Aşk için sittinsene bekleyen bir yürek gerek." Günlük Konuşmalarda Kullanımı:"Sittinsenedir böyle güzel bir yemek yememiştim.""Bu eski şarkı sittinsenedir aklıma gelmemişti."

SİTTİNSENE'NİN MODERN TÜRKÇEDEKİ YERİ NEDİR?

Günümüzde daha az kullanılmakla birlikte, eski Türkçeyi sevenler ve nostaljik bir hava yaratmak isteyenler tarafından tercih edilir.

SİTTİNSENE'NİN ALTERNATİF KULLANIMLARI

Sittinsene, benzer anlamlar taşıyan diğer deyimlerle birlikte kullanılabilir:

"Ezelden beri" "Çok eskiden" "Tarihin tozlu sayfalarından"

Örnek:"Bu antika saat ezelden beri, sittinsenedir bu rafta duruyor.

SİTTİNSENE GÜNLÜK KONUŞMADA KULLANILABİLİR Mİ?

Evet, mecazi anlamıyla günümüzde hala kullanılabilir. Özellikle esprili veya nostaljik bir hava yaratmak için tercih edilebilir.

Sittinsene, Türkçe’nin zengin kültürel ve tarihi geçmişinden gelen anlamlı bir kelimedir. "Sittinsene ne demek" sorusuna yanıt arayanlar için, bu kelimenin hem tarihi hem de mecazi anlamıyla günlük hayatta nasıl kullanılabileceğini bilmek önemlidir. Hem edebi eserlerde hem de halk arasında bu tür eski Türkçe kelimelere yer vermek, dilimizin köklerine olan saygıyı gösterir.