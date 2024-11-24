Sivas 4 Eylül Stadyumu zemini karla kaplandı

Trendyol Süper Lig’in 13. hafta maçında Sivasspor ile Kasımpaşa arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi stadyum zemini karla kaplandı.

Trendyol Süper Lig’de Sivasspor, bugün saat 13.30’da Kasımpaşa’yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi yetkililerden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının sürmesi nedeniyle saha zeminine fazla müdahale edemediklerini belirterek, stadyumun alttan ısıtmasının ekim ayından beri çalıştığı öğrenildi.

Maçın ertelenmesi ile ilgili kararı ise hakemler karar verecek. Maç saatine yakın stadyuma gelecek olan hakemler ve federasyon temsilcileri incelemelerinin ardından maçın oynanıp oynanmayacağı kararını açıklayacak.