Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı

SİVAS (AA) - Sivas kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

İl merkezinde dünden beri etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar, tarihi Kent Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerde de etkili oluyor.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kösedağ etekleri de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.