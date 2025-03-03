Sivas beyaza büründü

Sivas’ta ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözü gerçek oldu. Kent beyaz örtü ile kaplandı.



Hava sıcaklıklarının düştüğü Sivas’ta gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Etkisini arttıran kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda kar ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulan kar sonrası Sivas Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

"Sivas’ın hali hep böyle"

‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözünün gerçek olduğunu ifade eden Sait Ali Erdoğan, "Antalya’dan geldim. Sivas’ın hali hep böyle. Bir ay evvel de kar, kış vardı. Eskilere nazaran bu yağış az tabi ama yine de Mart ayında yağması sevindirici. Antalya’da böyle bir şey yok tabi" dedi.