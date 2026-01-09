Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ülkü Ocaklarını ziyaret etti
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Ertugay, Sivas Ülkü Ocakları başkanını makamında ziyaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Ertugay, Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Bahadır Gökmen'i Sivas Ülkü Ocaklarında ziyaret etti. Dekan Ertugay'ın Ülkü Ocaklarını ziyareti üniversitenin internet sitesinden duyuruldu.
İnternet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
Fakülte Dekanımız Sayın Prof.Dr.Fatih ERTUGAY ve Fakülte Sekreterimiz Sayın Bedrettin GÜNDOĞDU Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Sayın Bahadır GÖKMEN'i makamında ziyaret ettiler.