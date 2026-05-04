Sivas Divriği’de toprak ve emek gündemi

Sivas’ın Divriği ilçesinde Ankara Divriği Kültür Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaret programı, köylerin geleceğini yakından ilgilendiren başlıkları gündeme taşıdı. Hurşit Aydoğan başkanlığındaki heyet, ilçede bir dizi ziyaret ve toplantı gerçekleştirdi.

Program kapsamında heyet, Divriği Cem Evi’nde ağırlandı. Cem Evi Başkanı Gazi Türkyılmaz’ın sabahın erken saatlerinde kapılarını açarak heyeti misafir ettiği, akşam saatlerinde ise Ankara’dan gelen konuklar için yemek organizasyonu düzenlediği belirtildi. Heyet, misafirperverliği dolayısıyla Türkyılmaz’a teşekkür etti.

MUHTARLARLA KRİTİK TOPLANTI

Heyetin ilk temaslarından biri muhtarlarla gerçekleştirilen toplantı oldu. Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldırım, Divriği Belediye Meclis Üyeleri Cemal Bozkurt ve Ali Ekber Gündüz ile çok sayıda köy muhtarının katıldığı toplantıda köylerde hızla artan arazi satışları ele alındı.

Muhtarlar, özellikle dışarıdan gelen kişilere yapılan satışların köylerin sosyal ve kültürel yapısını zedelediğini belirterek bu durumun uzun vadede ciddi sorunlara yol açacağını ifade etti.

“TOPRAK ELDEN GİDİYOR” UYARISI

Muhtarlar, ekonomik zorluklar nedeniyle köylerdeki arazilerin el değiştirdiğini, ancak bu sürecin kontrolsüz ilerlediğini vurguladı. Köylerde yabancı mülkiyetinin artmasının kültürel uyumsuzluklara neden olduğu ve köy yaşamını olumsuz etkilediği dile getirildi.

Ayrıca nüfusun artırılması için teşviklerin yetersiz olduğu, tarım ve hayvancılığın desteklenmemesi nedeniyle genç nüfusun köyleri terk ettiği ifade edildi.

BELEDİYE’DE GENİŞ KATILIMLI GÖRÜŞME

Program kapsamında Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ile Divriği Belediyesi’nde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildi. Toplantıya belediye meclis üyeleri de katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Hurşit Aydoğan, köylerde yaşanan arazi satışlarının sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Köylerimizde toprakların el değiştirmesiyle birlikte kültürel yapı da zarar görüyor. Bu süreci sadece izlemek yerine birlikte çözüm üretmek zorundayız” dedi.

Aydoğan ayrıca, Divriği’de yatırım eksikliğinin birçok sorunun temelinde yattığını belirterek, “Gençlerimizi burada tutamazsak köylerimiz boşalmaya devam edecek. Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, istihdam alanlarının artırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ise toplantıda yaptığı değerlendirmede, ilçenin sorunlarının çözümü için ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Divriği’nin potansiyelini harekete geçirmek için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya hazırız. Köylerimizin korunması, genç nüfusun bölgede tutulması ve yatırımların artırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Akbaş ayrıca, yerel yönetim olarak hem kırsal kalkınmayı destekleyecek projeler hem de sosyal yaşamı güçlendirecek adımlar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Görüşmede köylerdeki arazi satışları, kırsal nüfusun azalması, sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler ve istihdam sorunları detaylı şekilde ele alındı. Yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde hareket etmesinin gerekliliği vurgulandı.

DERNEK VE SİYASİ TEMASLAR

Heyet, Divriği Kültür Derneği Divriği Şubesi’ni de ziyaret ederek Şube Başkanı Malik Sönmez ile bir araya geldi. Görüşmede Divriği’nin bir maden kenti olmasına rağmen hastanede genel cerrahi uzmanı bulunmamasının ciddi bir eksiklik olduğu ifade edildi. Ayrıca derneğin kendine ait bir hizmet binasının bulunmaması da gündeme getirildi.

Ziyaret programı kapsamında CHP Divriği İlçe Başkanlığı da ziyaret edildi. İlçe Başkanı Gürkan Kaplan tarafından karşılanan heyet, ilçenin sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ardından Divriği Muhtarlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ziyaret edilerek Dernek Başkanı Aysel Güngör ile bir araya gelindi.

MADEN İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMA

Ziyaret programının önemli duraklarından biri de Divriği’de maden işçilerinin kurduğu direniş çadırı oldu. Dev Maden-Sen öncülüğündeki çadırda işsiz kalan maden işçileriyle bir araya gelindi.

İşçiler, yaşadıkları mağduriyetleri ve gelecek kaygılarını dile getirirken, Divriği gibi bir maden kentinde işsiz kalmanın kabul edilemez olduğunu ifade etti. Heyet ise işçilerin yanında olduklarını belirterek dayanışma mesajı verdi.

KÖYLER VE EMEK KORUNMALI

Gerçekleştirilen tüm temaslarda ortak vurgu; köylerin korunması, kontrolsüz arazi satışlarının önüne geçilmesi ve emekçilerin desteklenmesi oldu. Katılımcılar, teşviklerin artırılması ve yatırımların hızlandırılmasıyla Divriği’nin yeniden canlanabileceği görüşünde birleşti.