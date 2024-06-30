Sivas Emek ve Demokrasi Güçleri’nden 2 Temmuz anması

Sivas Emek Ve Demokrasi Güçleri, 2 Temmuz 1993 Madımak katliamında hayatını kaybeden yuttaşların Şarkışla ve İmranlı'da 6 köyde bulunan Anıt mezarları ziyaret etti.

Kurumlar adına yapılan konuşmalarda katliamın insanlık suçu olduğu, zaman aşımı kararının geçersiz olduğu ve katliamda sorumlu olanların yeniden yargılanması gerektiği vurgulandı.

SOL Parti Sivas İl Sözcüsü Mehmet Ali Korkmaz, anmada "Şeriata ve Faşizme karşı Eşit, laik, demokratik bir ülke için 2 Temmuzda Sivas'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı.