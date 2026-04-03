Sivas Emek ve Demokrasi Güçleri’nden hukuksuz tutuklamalara tepki: Gerçeği yargılayamazsınız

Sivas Emek ve Demokrasi Güçleri, gazetecilere, sendika temsilcilerine, siyasetçilere ve yaşam savunucularına yönelik son günlerde artan gözaltılar ve tutuklamalara karşı Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Katılımcılar, “Haksız ve hukuksuz tutsaklıklara son verin!” pankartı açtı ve “Mehmet Türkmen yalnız değildir”, “Sendikal haklar engellenemez”, “Toprağına, doğana, ağacına sahip çık” gibi sloganlar attı.

Evrensel'de yer alan habere göre, basın açıklamasını Sivas Emek ve Demokrasi Derneği Başkanı Köksal Tek okudu.

Tek, Türkiye’nin yakın tarihinin en kaotik süreçlerinden geçtiğini vurgulayarak, “Emekçisinden gazetecisine, siyasetçisinden öğrencisine kadar kimse güvende değil” dedi. Edward Snowden’ın sözlerini hatırlatan Tek, “Suçluları açığa çıkarmak suç olarak kabul ediliyorsa, suçlular tarafından yönetiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, BirGün Muhabiri İsmail Arı’nın 21 Mart’ta Tokat’ta gözaltına alındığı ve savcının ifadesini almadan tutuklama kararı verdiği hatırlatıldı. Tek, Arı’nın ve diğer gazetecilerin, “yolsuzluklar, deprem ihmalleri, kamusal alanların ranta açılması ve işçi haklarını koruma çabaları” gibi konuları haberleştirdiği için hedef alındığını belirtti.

“GERÇEĞİN KENDİSİ YARGILANIYOR”

Basın açıklamasında ayrıca Tele1’den Merdan Yanardağ’ın 151 gündür tutuklu olduğu ve Alican Uludağ ile İsmail Arı’nın adli kontrol altında olduğu hatırlatıldı. Tek, “Bir gazeteciyi susturursunuz, bir başkası yazar. Bir kalemi kırarsınız, bin kalem çoğalır. Bugün yapılmak istenen gazetecileri değil, gerçeğin kendisini yargılamaktır” dedi.

Sendikal haklar ve işçi mücadelesi de açıklamada öne çıkarıldı. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in, işçilerin haklarını savunduğu için tutuklandığı hatırlatıldı. Tek, “Bu tutuklama, hak arayan işçilere ve sendikal mücadeleye yönelik bir gözdağıdır” ifadelerini kullandı.

“DAYANIŞMAYLA DİRENECEĞİZ”

Açıklamada ayrıca Türkiye’de 2024’ten itibaren 85 belediyede seçilmiş başkanların görevden alındığı ve Muğla İkizköy’de Akbelen Ormanı’nı korumaya çalışan Esra Işık’ın tutuklandığı örnekleri paylaşıldı. Tek, “Halkın tüm kesimleri dimdik ayakta ve dayanışma ruhuyla direnişi sürdürüyor. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, hukuksuz uygulamalara karşı burada olacağız” diye konuştu.

Açıklama, İsmail Arı’nın sözünü hatırlatarak sona erdi: “Hangi dağ efkarlıysa biz oradayız!”