Sivas - Geçen yıl kuruyan Ulaş Gölü, yüzde 100 doluluğa ulaştı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından olan ve su kaynaklarını azalması ile geçen yıl tamamen kuruma noktasına gelen Ulaş Gölü, bu yıl içerisinde görülen yoğun kar ve yağmur sonrası yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakar meke, yeşilbaş ördek, angut, uzun bacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl ekim ayında kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan göle, ilçedeki akarsu kaynaklarından can suyu verildi. Müdahaleler sonucu yeterli derecede su tutmayan göl, son yılların en yüksek yağış ortalaması görülen kentte karın da erimesi ve aralıklarla yağan yağmurla beraber yeniden su tuttu. Ulaş Gölü, uzun bir aradan sonra ilk kez yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

'YAĞIŞLAR DEVAM ETTİĞİ SÜRECE GÖLÜMÜZ KURUMAYACAK'

Ulaş Gölü'nün yapay bir göl olduğunu ve derinliğinin de düşük olduğunu belirten Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, "Geçen yıl çok kurak geçti. Bu gölümüz yapay bir göl. Kurak geçmesinden dolayı dolmadı. Her yıl doluyordu. Yazın da Tecer Irmağı'ndan takviye yapıyorduk ve nispeten buharlaşmayı önlüyordu. Yüzde 50 ve 30 civarında oluyordu ancak tamamen kurumuyordu. Geçen yıl da kışın dolmadı ve yazında baya bir sıcak geçti. Buharlaşmadan dolayı göl tamamen kurudu. Biz Tecer Irmağı'ndan takviye yapmamıza rağmen faydası olmadı. Ama bu sene gölümüz şu anda yüzde 100 doldu. İnşallah yağışlar devam ettiği sürece gölümüz kurumayacak" diye konuştu.

'GÖLÜN DERİNLİK SEVİYESİNİN ARTIRILMASI İÇİN BAŞVURU YAPTIK'

Belediye Başkanı İlbey, "Yine biz yazın da Tecer Irmağı'ndan takviye edeceğiz. Gölün bir derinliği yoktur. Suyumuz derinlik olmadığı için tahliyeden boşa gidecek. Gölün derinliği en fazla 120-150 santimetre aralığında. Kuraklık dönemlerde buharlaşma olduğunda kuruma yaşanabiliyor. Gölün derinlik seviyesinin artırılması için ilgili kurumlara başvurular yaptık. Yağışlarla göl eskiye döndü ama bunun kalıcı olması için yeterli derinliğin sağlanması gerekiyor. Bu sene çok mutluyuz. İlçemiz ve Sivas aşırı şekilde bir yağış aldı. Gölümüz bu mevsimde dolmazdı. Nisan ayına kadar zor dolardı. Bu sene çok erken doldu ve inşallah böyle de devam edecek" dedi. (DHA)

