Sivas'ın kırsal kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı

SİVAS'ta dün başlayan yağış ile birlikte kırsal bölgelerde kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Sivas'ta kar yağışı sürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü kentte kırsal bölgeler karla kaplandı. Tipinin de etkisiyle Şarkışla ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki Kapaklıpınar köyünde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Biriken karların boyu yer yer evlerin pencerelerine kadar ulaştı. Meteoroloji tahminlerine göre; kent genelinde kar yağışı ve soğuk havanın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. (DHA)

HABER: Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)-