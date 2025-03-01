Sivas Katliamı davası: Eren Aysan, Mazlum Çimen ve Zeynep Altıok'tan tahliye kararlarına tepki

Sivas katliamında hayatını kaybeden Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan, Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok ve Nesimi Çimen'in oğlu Mazlum Çimen, katliam hükümlülerinin zaman aşımından yararlanarak tahliye edilmelerine tepki gösterdi.

Aysan, Altıok ve Çimen, avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada, katliamın üzerinden 32 yıl geçtiğini, 2014 yılında da Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda dosyanın 'insanlığa karşı suç' kapsamında değerlendirilmesi ve zaman aşımına uğramamasının talep edildiği anımsatıldı.

Başvuruya ilişkin yargı sürecinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Mağdurların başvurusu hakkında 12 yıldır karar vermeyen AYM’nin failler yönünden bu kadar seri hareket etmesi; temel hukuk ilkeleri ve adil yargılanma prensiplerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır" ifadelerine yer verilerek hukuk mücadelesinin süreceği vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Sivas Katliamı davası, Türkiye'nin cezasızlık politikasında yeni sayfalar açmaya devam ediyor.

Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı, bir otelin sloganlarla yakılarak, içindekilerin ölmelerinin alkışlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana 32 yıl geçti. Bu katliamı örgütleyen, azmettiren, talimat veren; kolluk, itfaiye ve sağlık ekiplerinin önleme ve kurtarma faaliyetlerini engelleyen kamu görevlilerinin ifadelerine dahi başvurulmaksızın, olayın faillerinden sadece 124'ü hakkında dava açılırken, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 23 sanık var.

2014 yılında Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda; dosyanın 'insanlığa karşı suç' kapsamında değerlendirilmesi ve 'zamanaşımına uğramaması' talep edildi.

AYM dosyayı 2021 ve 2023’te gündemine aldı ancak her iki toplantıda da dosyayı görüşmeden erteledi. Başvurudan 10 yıl sonra AYM Genel Kurulu, 'zamanaşımı talebine ilişkin ek rapor alınmasına' karar vererek görüşmeyi yine erteledi. Yani katliam mağdurları ve yakınları için yargı süreci devam ediyor.

"6 HÜKÜMLÜNÜN DAHA TAHLİYE EDİLMESİ BEKLENİYOR"

Ancak aynı Anayasa Mahkemesi, Madımak Katliamı’nda çakmağı ateşlediği belirtilen Yunis Karataş’ın 2021 yılında yaptığı başvuru hakkında 2023 yılında karar verdi ve 'terör suçlusu' sayılamayacağına hükmetti. Bu karar doğrultusunda, 32 yıl sonra davada ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 23 kişiden 17’si tahliye edildi. Anayasa’da cumhurbaşkanına tanınan 'Af yetkisi' ile üç yıl önce Madımak katliamının asıl faillerinden Ahmet Turan Kılıç ve daha sonra Hayrettin Gül de serbest kalmıştı. Halen cezaevinde olan 6 hükümlünün de benzer gerekçelerle yakında tahliye edilmesi beklenmekte.

Mağdurların başvurusu hakkında 12 yıldır karar vermeyen AYM’nin failler yönünden bu kadar seri hareket etmesi ; temel hukuk ilkeleri ve adil yargılanma prensiplerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen içeride tutulan birçok hak savunucusu, gazeteci ve siyasetçi varken, katliam faillerine ilişkin kararların derhal ve gecikmeksizin uygulanması da ayrıca dikkat çekicidir.

Yargı yoluyla adaletin sağlanması için hukuk mücadelemiz devam edecektir."