Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı: Yurttaşlar Madımak Oteli'nde toplandı

Madımak Oteli’nde 33 aydının yakılarak katledilmesinin 32. yılında Sivas’a giden binlerce yurttaş Madımak Oteli'ne yürüdü.

“Faşist ve Şeriatçı Kuşatmaya Gelin Canlar Bir Olalım” çağrısıyla Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sivas Şubesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Sivas Şubesi önünde buluşan ve Madımak Oteli önüne doğru yürüyüşe geçen yurttaşlar sık sık “Sivas’ı unutma, unutturma”, “Dün Maraş’ta bugün Sivas’ta”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Sivas’ın ışığı sönmeyecek”, “Sivas’ı yakanlar, AKP’yi kuranlar”, “Madımak Oteli müze olacak” sloganlarını attı.

Yürüyüşte ayrıca katledilen 33 canın isimleri okunarak hep bir ağızdan “Yaşıyor” dendi.

PİRHA'nın haberine göre kortejin ön saflarında, Madımak’ta katledilenlerin fotoğrafları aileleri tarafından taşındı.

Anmaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve CHP'li yöneticilerin yanı sıra çok sırada siyasi parti, meslek örgütü ve sendika temsilcisi de katıldı.

"ALEVİLER BU TOPRAKLARIN ASLİ PARÇASIDIR"

Anmada konuşan Tülay Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Tarihimizde çok büyük acılar var. Bizlerin bu acıları iyileştirmesi lazım. Bizlerin bu acıları sarıp sarmalaması lazım. Bunlar sadece sözle olmaz, icraatla mümkündür. Bu tarihin karanlık sayfalarıyla cesur bir şekilde yüzleşmek lazım. Cesur bir şekilde parlamentoda bu süreci takip edecek bir komisyonun kurulması lazım. Bu komisyon, yaşanan bütün bu katliamlar için resmi bir şekilde özür dileyebilmeli, resmi bir şekilde bu hakikatlerle yüzleşmeyi başarmalıdır. Bizler bunları beklerken ne yazık ki mevcut AKP iktidarı ne yaptı? Alevi inancını Kültür ve Turizm Bakanlığına bağladı. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Alevilik bir inançtır, özgürdür. Aleviler bu topraklarda misafir değildir, bu toprakların asli parçasıdır. Kürt, Türk, Arap ve sayamadığım bütün halklardan Aleviler olarak bizler bu coğrafyanın misafiri değiliz. Bizler burada bu mahallenin asli sakinleriyiz, Türkiye’nin asli yurttaşlarıyız. O yüzden günümüzde bu yüzleşmenin sağlanması çok önemli."

Yürüyüşe Madımak’ta katledilenlerin aileleri başta olmak üzere Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri, Türkiye Alevi Federasyonu, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Emek Partisi (EMEP), SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkevleri, Devrimci 78’liler Federasyonu, Kamu Emekçileri Sendikası Federasyonu (KESK) Şubeler Platformu temsilcileri katıldı.

Madımak Oteli’nin önünde buluşacak kitle önce otelin önüne karanfiller bıraktı. Ardından kitle örgütlerinin temsilcileri konuşma yaptılar.