Sivas Kösedağ'daki doğa mücadelesi yargıya taşındı

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Çevirmehan, Güllüali ve Şenyayla köyleri arasında planlanan pomza madeni projesine karşı açılan davanın duruşması, 24 Mart 2026 Salı günü saat 09.30’da Sivas İdari Mahkemesi’nde görülecek. Köylüler, Sivas Valiliği’nin Ordu Demirsan Madencilik şirketine verdiği “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararına karşı dava açtı.

Kösedağ Çevre Koruma Komitesi öncülüğünde yapılan açıklamada, söz konusu davanın yalnızca hukuki bir süreç olmadığı, aynı zamanda yaşam alanlarını koruma mücadelesi olduğu ifade edildi. Açıklamada, bölgedeki doğal alanların, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin projeden olumsuz etkileneceği vurgulandı.

DOĞA VE GEÇİM KAYNAKLARI RİSK ALTINDA

Köylüler ve yaşam savunucuları, pomza madeni projesinin hayata geçirilmesi halinde ekolojik dengenin zarar göreceğini, su kaynaklarının ve üretim alanlarının tehdit altına gireceğini belirtti. Projenin bölge halkının yaşamını doğrudan etkileyeceği ifade edildi. 24 Mart günü duruşma öncesinde Sivas İdari Mahkemesi önünde basın açıklaması yapılacağı duyuruldu. Kösedağ Çevre Koruma Platformu, çevre savunucularını ve yurttaşları dayanışma için buluşmaya çağırdı. Açıklamada, “Toprağımız, suyumuz ve geleceğimiz tehdit altında” ifadelerine yer verildi.