Sivas, kupa finaline ev sahipliği yapmak istiyor

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Ziraat Türkiye Kupası finalini Sivas’ta yapılmasını istediklerini söyledi.

Daha önce Avrupa maçları, kupa finalleri ve milli karşılaşmalara ev sahipliği yapan 4 Eylül Stadyumu için Sivaslılar, Ziraat Türkiye Kupası’nın burada oynanması için harekete geçti. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, hem belediyenin hem de kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla finalin Sivas’ta oynanması yönündeki talebi kamuoyuyla paylaştı. Başkan Uzun’un bu çağrısı şehirde geniş yankı bulurken, birçok vatandaş da destek mesajlarıyla kampanyaya katıldı.

27 bin 532 kişi kapasiteli 4 Eylül Stadyumu, Türkiye’nin ilk ekolojik statlarından biri olarak biliniyor. Sivas, coğrafi konumu, hızlı tren ve uçak seferleri sayesinde ulaşım kolaylığı sunuyor.