Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı

Sivas-Malatya karayolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sivas-Malatya karayolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Ekipler, bölgedeki şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların geçişine izin vermiyor. Araçlar, Ulaş ilçesi girişinde bekletiliyor.

Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yapılan uyarılara riayet etmeleri, alternatif güzergahları kullanmaları ve gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri istendi.