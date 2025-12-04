Sivas - Park halindeki minibüs yandı

SİVAS'ta caddede park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde park halindeki 58 ACR 496 plakalı minibüste, saat 08.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

