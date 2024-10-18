Sivas'ta 10 dakika arayla iki deprem korku yarattı

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, Sivas’ta dün saat 11.29’da merkez üssü kent merkezi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10,57 kilometre derinliğinde olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremden 10 dakika sonra bölge bu kez 4.1 ile sallandı. Depremler sonrası bazı yurttaşlar ev ve iş yerlerinden çıkarken, derste olan öğrenciler de öğretmenleri tarafından tahliye edildi. Kent merkezindeki Selçuk Ortaokulu öğrencilerinin deprem sırasında dışarı çıktıkları anlar görüntülendi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha taraması başlattı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada ‘‘Merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir’’ denildi.