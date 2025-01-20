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Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta saat 08:30'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 20.01.2025 08:46
  • Giriş: 20.01.2025 08:46
  • Güncelleme: 20.01.2025 08:47
Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

Saat 08:30'da gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu belirtildi.

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