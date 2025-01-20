Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta saat 08:30'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Saat 08:30'da gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 20, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2025-01-20
Saat:08:30:15 TSİ
Enlem:39.41056 N
Boylam:37.29444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/VrMOp95rcJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi