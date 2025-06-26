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Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Güncel
  • 26.06.2025 17:19
  • Giriş: 26.06.2025 17:19
  • Güncelleme: 26.06.2025 17:32
Kaynak: Haber Merkezi
Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 16.34'te gerçekleştiğini duyurdu.

Sarsıntı yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

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