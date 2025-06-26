Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 16.34'te gerçekleştiğini duyurdu.
Sarsıntı yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2025-06-26
Saat:16:34:07 TSİ
Enlem:39.44167 N
Boylam:37.32278 E
Derinlik:7.07 km
Detay:https://t.co/qSy3Q4hkKN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi