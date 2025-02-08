Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.
BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
Siyah-beyazlı ekibin galibiyet gollerini 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 35’e yükseltti. Sivasspor ise 23 puanda kaldı.
Süper Lig’de gelecek hafta Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Sivasspor ise Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.