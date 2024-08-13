Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre, saat 10.33'te Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 9.7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığına göre, saat 10.33'te merkezi Sivas olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Depremin derinliği 9.7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 13, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Merkez (Sivas)
Tarih:2024-08-13
Saat:10:33:16 TSİ
Enlem:39.6525 N
Boylam:37.37306 E
Derinlik:9.7 km
Detay:https://t.co/1jMwc7INbo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi