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Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, saat 10.33'te Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 9.7 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 13.08.2024 10:46
  • Giriş: 13.08.2024 10:46
  • Güncelleme: 13.08.2024 10:51
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığına göre, saat 10.33'te merkezi Sivas olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 9.7 kilometre olarak ölçüldü.

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