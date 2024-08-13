Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığına göre, saat 10.33'te merkezi Sivas olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 9.7 kilometre olarak ölçüldü.