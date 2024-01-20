Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 20.01.2024 01:49
  • Giriş: 20.01.2024 01:49
  • Güncelleme: 20.01.2024 01:57
Kaynak: AA
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.27'de merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,33 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 