Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.27'de merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,33 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 19, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2024-01-20
Saat:01:27:34 TSİ
Enlem:38.8275 N
Boylam:37.46944 E
Derinlik:5.33 km
Detay:https://t.co/MbATKRvk20@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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