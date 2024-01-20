Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.27'de merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,33 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.