Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ın Ulaş İlçesinde saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ın Ulaş İlçesinde saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, deprem 8.41 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2024-12-30
Saat:23:30:28 TSİ
Enlem:39.43556 N
Boylam:37.34306 E
Derinlik:8.41 km