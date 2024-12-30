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Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sivas'ın Ulaş İlçesinde saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 30.12.2024 23:42
  • Giriş: 30.12.2024 23:42
  • Güncelleme: 30.12.2024 23:46
Kaynak: DHA
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ın Ulaş İlçesinde saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, deprem 8.41 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2024-12-30
Saat:23:30:28 TSİ
Enlem:39.43556 N
Boylam:37.34306 E
Derinlik:8.41 km

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