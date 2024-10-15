Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17'de merkez üssü Gürün olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2024-10-15
Saat:14:17:00 TSİ
Enlem:38.8725 N
Boylam:37.46972 E
Derinlik:11.08 km
Detay:https://t.co/NhOAjHDhnj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi