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Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 15.10.2024 14:30
  • Giriş: 15.10.2024 14:30
  • Güncelleme: 15.10.2024 14:32
Kaynak: AA
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17'de merkez üssü Gürün olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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