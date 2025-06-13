Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, saat 10.26'da merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.
AFAD Deprem'in sosyal medya hesabından yapılan paylşıma göre saat 10.26'da merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2025-06-13
Saat:10:26:11 TSİ
Enlem:38.87583 N
Boylam:37.4575 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XJ0Ojv6DkA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi