Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.

AFAD Deprem'in sosyal medya hesabından yapılan paylşıma göre saat 10.26'da merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.