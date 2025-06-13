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Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, saat 10.26'da merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 13.06.2025 10:44
  • Giriş: 13.06.2025 10:44
  • Güncelleme: 13.06.2025 10:56
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.

AFAD Deprem'in sosyal medya hesabından yapılan paylşıma göre saat 10.26'da merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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