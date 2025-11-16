Sivas'ta 46 yerleşim yerinin yolu, kardan kapalı

SİVAS'ta iki gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kent genelinde 46 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kent genelinde, iki gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlere yoğun olarak yağan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Koyulhisar ve Hafik ile bu ilçelere bağlı köy ve mezralardan oluşan 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yol açma çalışması başlattı. (DHA)

Haber:Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- -Kamera: SİVAS, (DHA)-