Sivas'ta 6 milyon 640 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde bir kamyonda arama yaptı.

Araçtaki aramada 6 milyon 640 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kamyonun sahibi gözaltına alındı.