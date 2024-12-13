Sivas'ta 6 milyon 640 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Sivas'ta kamyonda yapılan aramada 6 milyon 640 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde bir kamyonda arama yaptı.
Araçtaki aramada 6 milyon 640 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Kamyonun sahibi gözaltına alındı.