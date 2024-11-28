Sivas'ta 69 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 69 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşıma kapanan 69 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Bu arada Şarkışla'da lastiği patlayan ve yolda mahsur kalan bir araçta bulunan aileye polis ekipleri yardım etti.

Şarkışla Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, aracın lastiğini değiştirerek, ailenin yolculuklarına güvenle devam etmelerini sağladı.

Polis ekipleri, vatandaşların güvenle yolculuk edebilmeleri için 24 saat görevde olduklarını belirterek, araç sürücülerinden zorlu kış şartlarında doğru lastik kullanımına özen göstermelerini istedi.