Sivas'ta 77 yaşındaki kayıp kişi arazide ölü bulundu
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi arazide ölü bulundu.
Eskidere köyü Alanyurt mezrasında evinden ayrılan 77 yaşındaki Ali Rıza Kılıç'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, Eskidere ve Bulgurluk köyü yakınlarında uçurumda Kılıç'ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Kılıç'ın cenazesi, otopsi için İmranlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.