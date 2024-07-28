Sivas'ta 8 aday için YKS'nin Temel Yeterlilik Testi tekrarlandı

Sivas'ta YKS'nin ilk oturumunda rahatsızlanan kişi ve ona yardımcı olmak için salon dışına çıkan 7 aday için tekrar sınavı yapıldı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sivas'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) rahatsızlanan ve ona yardımcı olmak amacıyla salon dışına çıkan 7 aday için tekrar sınav yapıldı.

ÖSYM tarafından 8 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan TYT sırasında bir aday epilepsi krizi geçirdi.

Salondaki bazı adaylar da rahatsızlanan kişiyi salondan çıkarttı.

Bunun üzerine bazı velilerin süre kaybı yaşandığına ilişkin başvurusu üzerine ÖSYM adaylara, eş değer sınav tekrarı seçeneği sundu.

Adayların sınavın tekrarlanmasını istemesi üzerine, ÖSYM tarafından bugün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu'nda 8 aday için tekrar sınav yapıldı.