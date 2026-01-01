Sivas'ta 807 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 807 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini artıran kar yağışının kara yollarında geçici ulaşım aksamalarına ve bazı olumsuzluklara neden olduğu belirtildi.

Bu süreçte Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri kara yolları başta olmak üzere 28 kara yolunun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Kayseri ve Malatya güzergahlarında tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu zincirleme kazaların yaşandığı ihbarları gelmektedir. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma ve yol açma çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisine yer verildi.



İl genelinde kapalı olan 807 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı ilçelerimizin kırsal kesimlerinde elektrik kesintileri yaşanmakta olup, ÇEDAŞ ekipleri arızaların giderilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışının cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi, gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don riskinin artması beklenmektedir. Bu nedenle tüm ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahadadır. Toplam 760 personel, 158 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızdan özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmalarını, kış lastiği ve zincirleri olmadan trafiğe çıkmamalarını ve resmi uyarıları takip etmelerini rica ediyoruz."