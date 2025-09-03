Sivas'ta ağaçlık alanda yangın
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Bozkır köyü yakınlarında çıkan yangına itfaiye, Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Sivas'ın Zara ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İlçeye bağlı Bozkır köyü Bahçe mezrası yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.