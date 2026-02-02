Giriş / Abone Ol
Sivas'ta ağılın çatısı çöktü: 40 koyun öldü

Sivas'ta etkili olan kar yağışın nedeniyle Altınyayla'da Ebubekir Zor'a ait ağılın çatısı çöktü. Çökme sırasında ağılda bulunan 40 koyun hayatını kaybetti. 5 koyun ise yaralandı.

Güncel
  • 02.02.2026 14:44
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 40 koyun öldü.

İlçeye bağlı Deliilyas beldesinde Ebubekir Zor'a ait ağılın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ölen 40 koyun, iş makineleri ve vatandaşların yardımıyla enkazdan çıkarıldı.

Ağıldan çıkarılan 5 koyunun da yaralı olduğu belirtildi.

