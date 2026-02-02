Sivas'ta ağılın çatısı çöktü: 40 koyun öldü
Sivas'ta etkili olan kar yağışın nedeniyle Altınyayla'da Ebubekir Zor'a ait ağılın çatısı çöktü. Çökme sırasında ağılda bulunan 40 koyun hayatını kaybetti. 5 koyun ise yaralandı.
Kaynak: AA
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 40 koyun öldü.
İlçeye bağlı Deliilyas beldesinde Ebubekir Zor'a ait ağılın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ölen 40 koyun, iş makineleri ve vatandaşların yardımıyla enkazdan çıkarıldı.
Ağıldan çıkarılan 5 koyunun da yaralı olduğu belirtildi.